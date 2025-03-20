«Вы строите государство на чужой территории»: Захарова перечислила имена главных русофобов Рады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась по поводу зарегистрированного 11 марта в Верховной Раде законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы по использованию языка в образовательном процессе». В своем телеграм-канале она также перечислила имена главных депутатов-русофобов в Раде.
Захарова отметила, что киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы «стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию». И именно об этом свидетельствует внесённый в Раду законопроект, который велит ученикам и преподавателям общаться на территории школ только на украинском языке как на занятиях, так и во внеучебное время.
«Хотелось бы открыто назвать имена борцов со всем русским, чтобы потом, как часто бывает в украинском “политическом зоопарке”, они не рассказывали бы, как пламенно защищали права русскоязычных и тайно хранили под подушкой томик стихов Пушкина или Ахматовой. Авторами обозначены в Раде 26 депутатов. Среди них Александр Корниенко, Наталья Пипа, Роман Лозинский, Владимир Вятрович, Тамила Ташева, Никита Потураев, Марьяна Безуглая, София Федына и т.д.», — перечислила Захарова.
Она отметила, что по мнению авторов законопроекта общение детей на русском «угрожает безопасности государства».
«Что же это за государство, если его безопасности угрожают дети, говорящие на родном для них языке? Как говорится, если вам мешают памятники, названия городов, улиц, язык, на котором говорят окружающие вас люди, вы явно строите государство на чужой территории. Это в полной мере относится к киевскому режиму», — резюмировала Захарова.
Ранее Захарова сообщила, что Киев хочет сорвать мирные инициативы, атакуя энергообъекты России. Она подчеркнула, что атаки на энергообъекты РФ демонстрируют нежелание Киева урегулировать конфликт.
Также на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у Запада: «Зеленский утратил контроль над теми, кем руководит? Пусть попробуют ответить». Она напомнила, что киевский режим пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить бить по энергетическим объектам России, а на деле был отдан приказ о новых ударах.