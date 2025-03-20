«Вы строите государство на чужой территории»: Захарова перечислила имена главных русофобов Рады

Захарова отметила, что киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы «стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию». И именно об этом свидетельствует внесённый в Раду законопроект, который велит ученикам и преподавателям общаться на территории школ только на украинском языке как на занятиях, так и во внеучебное время.