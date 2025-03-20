США продлили исключения для Словакии по оплате газа через Газпромбанк

Напомним, 21 ноября прошлого года США ввели санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних компаний. В декабре были сделаны исключения для ряда стран, включая Турцию, Венгрию и Словакию, что позволило им продолжать платежи за российский газ.