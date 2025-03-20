США продлили исключения для Словакии по оплате газа через Газпромбанк

США продлили до мая текущего года исключения для Словакии, позволяющие ей осуществлять платежи за российский газ через Газпромбанк. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, Словакия получила от американской стороны продление исключений, позволяющих стране продолжать финансовые расчёты с Россией.
Напомним, 21 ноября прошлого года США ввели санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних компаний. В декабре были сделаны исключения для ряда стран, включая Турцию, Венгрию и Словакию, что позволило им продолжать платежи за российский газ.
Ранее сообщалось, что в ряде отраслей в Германии надеются на возвращение российских поставок газа, поскольку высокие цены на энергоносители влияют на их способность конкурировать с зарубежными производителями.