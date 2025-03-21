WSJ рассказала о подготовке элитной бригады Швеции к войне в Арктике

Прошлой весной командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что странам НАТО следует «надежно удержать» Россию от нападения на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. По его словам, Россия много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых. «В целом я бы говорил о милитаризации Арктики», — сказал генерал.