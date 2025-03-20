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Глава eekend Камал: индонезийская молодежь считает Путина президентом мечты

Большинство молодых людей в Индонезии говорят, что им «очень нравится российский президент».

Источник: Аргументы и факты

Индонезийская молодежь воспринимает Владимира Путина как образцового лидера, который побуждает их к более глубокому изучению российской культуры.

Об этом сообщил РИА Новости председатель молодежного сообщества Zeekend Сяхрул Хайдар Камал.

По его мнению, Россия ассоциируется у жителей Индонезии с гостеприимством и вызывает большой интерес, особенно в контексте образования и путешествий. Многие молодые индонезийцы стремятся узнать больше о стране, ее традициях и возможностях для обучения.

Сяхрул Хайдар Камал отметил, что среди молодежи в Индонезии российский президент пользуется высокой популярностью. В социальных сетях его выступления получают множество восторженных откликов, а пользователи нередко называют его «идеальным лидером». Такой образ вдохновляет индонезийцев на более тесное знакомство с Россией и ее культурным наследием.

Ранее стало известно, что президент Индонезии Прабово Субианто в июне 2025 года совершит визит в Россию.