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«Классическая сегрегация»: Захарова высказалась о русофобском законопроекте Верховной рады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на регистрацию в Верховной раде Украины законопроекта о запрете русского языка в школах ради «создания украиноязычной среды». По словам дипломата, таким образом власти Незалежной пытаются окончательно промыть обществу мозги.

Источник: Life.ru

«Киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию», — возмутилась она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что авторы инициативы в пояснительной записке называют детей и педагогов, говорящих на «языке агрессора», опасными для государства.

«Классическая сегрегация», — добавила дипломат.

А ранее украинцы обиделись на французскую игру 2015 года Anno 2205 из-за русского языка. Игрокам не понравилось, что на территории Незалежной симулятор предлагает лишь русскоязычную локализацию.