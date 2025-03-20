«Классическая сегрегация»: Захарова высказалась о русофобском законопроекте Верховной рады

«Киевский режим последовательно предпринимает шаги, чтобы стереть идентичность русских людей, заставить их забыть свой язык, культуру, историю, религию», — возмутилась она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что авторы инициативы в пояснительной записке называют детей и педагогов, говорящих на «языке агрессора», опасными для государства.
«Классическая сегрегация», — добавила дипломат.
А ранее украинцы обиделись на французскую игру 2015 года Anno 2205 из-за русского языка. Игрокам не понравилось, что на территории Незалежной симулятор предлагает лишь русскоязычную локализацию.