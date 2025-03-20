МВД Турции: на акции протеста в Стамбуле пострадали шесть правоохранителей

В результате протестной акции, прошедшей в Стамбуле, шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X*.
По его словам, пострадавшие полицейские выполняли свои обязанности во время демонстрации в районе Сарачхане. Он отметил, что силы правопорядка сдержанно и профессионально реагируют на подобные инциденты, проявляя терпение и здравый смысл. Министр выразил признательность правоохранителям за их усилия в обеспечении общественной безопасности и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
В этот день в Стамбуле и Анкаре прошли массовые протесты в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На митинге в Стамбуле лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и городские власти воздержаться от применения перцового газа против демонстрантов. В ходе акции несколько раз потребовалась помощь медиков.
Ранее на фоне массовых протестов в Турции Генконсульство РФ в Стамбуле призвало российских граждан проявить осторожность.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.