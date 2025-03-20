МВД Турции: на акции протеста в Стамбуле пострадали шесть правоохранителей

По его словам, пострадавшие полицейские выполняли свои обязанности во время демонстрации в районе Сарачхане. Он отметил, что силы правопорядка сдержанно и профессионально реагируют на подобные инциденты, проявляя терпение и здравый смысл. Министр выразил признательность правоохранителям за их усилия в обеспечении общественной безопасности и пожелал раненым скорейшего выздоровления.