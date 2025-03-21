Трамп подписал указ о начале ликвидации Министерства образования

Президент США не может ликвидировать федеральные министерства. Это право есть только у Конгресса. И если в Палате представителей у республиканцев есть необходимое для этого количество голосов, то в Сенате у представителей Республиканской партии только 53 места при необходимых 60 голосах «за» такой законопроект. А ни один из демократов в Сенате не демонстрировал желания поддержать действия президента, отмечает Reuters.