Сквозь огонь врага: Появились эффектные кадры удара по базе ВСУ от лица «Герани»

Атака «Герани» на базу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.
«Там ремонтировали украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24. По нашему беспилотнику пытаются работать украинские системы ПВО, но “Герань” маневрирует и достигает своей цели», — говорится в публикации.
По данным канала, в результате группового удара БПЛА уничтожены складские помещения, резервуары с авиакеросином, топливно-заправочная станция и хранилища боеприпасов.
Ранее российские военные также нанесли хирургический удар по цеху сборки беспилотников в Запорожье. В результате атаки произошло разрушение оборудования и уничтожение готовой продукции.