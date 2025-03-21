Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают звонок президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому, который состоялся во время пресс-конференции украинского политика.
Один из комментаторов выразил сомнение в правдоподобности этого звонка, отметив, что такие разговоры обычно планируются заранее, чтобы их можно было записать и расшифровать.
Другой пользователь высказал мнение, что подобные действия украинских властей, поддерживаемых Демократической партией США и Джорджем Соросом, напоминают дешёвые спектакли. Он отметил, что звонок должен был продемонстрировать, что Украина не изолирована, особенно после недавних разочарований со стороны США.
Третий комментатор обратил внимание на поведение Зеленского, иронично назвав его «самым могущественным человеком на планете». Он раскритиковал президента Украины за неуважительное отношение к президенту США в Белом доме и отказ от общения с французским лидером.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский разыграли ситуацию с телефонным разговором во время пресс-конференции, чтобы создать видимость близких отношений.