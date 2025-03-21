Новости СВО. Освобождены Жеребянки, удар по СБУ в Краматорске, отряды ВСУ бьют около Белой Горы, 21 марта

— Я не против того, чтобы немецкую технику использовали и теряли, как в случае с Bergepanzer 2. Но было бы неплохо, если бы это произошло не в ходе плохо спланированного и плохо реализованного вторжения в Белгородскую область. Оно закончилось потерей всей техники и ничего не принесло Украине, — заявил военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.