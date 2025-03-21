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МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

На уровне руководства соответствующего направления уже состоялись контакты.

Источник: Аргументы и факты

Новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует в ближайшие дни отправиться в США.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Она отметила, что на уровне руководства соответствующего направления уже состоялись контакты, и Дарчиев, который курирует вопросы, связанные с Северной Америкой и Северной Атлантикой, готовится к поездке в связи со своим назначением на должность посла.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал задачи, которые Путин поставил перед новым послом РФ в США.