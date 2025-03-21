Сергею Лаврову исполняется 75 лет

С 9 марта 2004 года — министр иностранных дел РФ (сменил в должности Игоря Иванова). Более 21 года возглавляет МИД РФ, дольше всех занимает пост министра в российском правительстве. Работал в кабинетах Михаила Фрадкова (2004−2007), Виктора Зубкова (2007−2008), Владимира Путина (2008−2012), Дмитрия Медведева (2012−2020), с 2020 года — в правительстве Михаила Мишустина.