Сергею Лаврову исполняется 75 лет

Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. В 1972 году окончил восточное отделение факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел СССР (ныне МГИМО МИД РФ).
С 1972 по 1976 год работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, где был переводчиком, заведующим протоколом, личным секретарем и помощником советского посла Рафика Нишанова (впоследствии — первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР и председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР).
В 1976—1981 годах — третий, второй секретарь управления международных организаций МИД СССР.
С 1981 по 1988 год — первый секретарь, советник, старший советник в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке.
В 1988—1990 годах — заместитель начальника управления международных экономических отношений МИД СССР.
В 1990—1992 годах занимал должность начальника управления международных организаций МИД СССР, затем директора департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.
С апреля 1992 года по январь 1994 года — заместитель министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Курировал деятельность департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества МИД РФ, управления по правам человека и международного культурного сотрудничества, департамента по делам государств СНГ.
С января 1994 года по март 2004 года — постоянный представитель РФ при ООН.
С 9 марта 2004 года — министр иностранных дел РФ (сменил в должности Игоря Иванова). Более 21 года возглавляет МИД РФ, дольше всех занимает пост министра в российском правительстве. Работал в кабинетах Михаила Фрадкова (2004−2007), Виктора Зубкова (2007−2008), Владимира Путина (2008−2012), Дмитрия Медведева (2012−2020), с 2020 года — в правительстве Михаила Мишустина.
С 24 апреля 2004 года Сергей Лавров является постоянным членом Совета безопасности РФ.
На выборах в Государственную думу РФ VIII созыва 19 сентября 2021 года входил в первую пятерку общефедеральной части списка кандидатов от партии «Единая Россия» (под № 2). После подведения итогов голосования отказался от депутатского мандата.
Возглавляет комиссию генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которая была образована в октябре 2021 года Член президиума программной комиссии «Единой России» (с февраля 2022 года).
Председатель Совета глав субъектов РФ при МИД России (с 2004 года), Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (с 2004 года).
Возглавляет Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом (с 2005 года).
Член Национального антитеррористического комитета (по должности).
Председатель попечительского совета МГИМО МИД России (с 2006 года) и фонда «Русский мир» (с 2007 года).
Занимал пост председателя Комитета министров Совета Европы (с 19 мая по 15 ноября 2006 года).
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992).
Герой Труда РФ (2020).
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I, II, III и IV степени, 2015, 2010, 2005, 1998), также награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020). Отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006).
Имеет ряд иностранных наград,
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004).
Почетный член Императорского православного Палестинского общества.
Почетный доктор Донского государственного технического университета, Российско-таджикского (Славянского) университета, Киргизско-российского Славянского университета. Почетный профессор Белорусского государственного университета.
Автор сборников статей «Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в меняющемся мире» (2011), «Мы — вежливые люди! Размышления о внешней политике» (2017). Автор текста гимна МГИМО.
Владеет английским, французским и сингальским языками.
Был одним из организаторов и руководителем (2007−2009) Федерации гребного слалома России, ныне возглавляет ее попечительский совет.
Является одним из основателей Народной футбольной лиги, входит в состав ее попечительского совета.