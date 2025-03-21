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WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике

Швеция начала обучать новое поколение военных ведению боевых действий в Арктике из страха перед Россией.

Источник: Комсомольская правда

Шведские военные проходят подготовку к ведению боевых действий в Арктике. Об этом информирует издание Wall Street Journal.

Сообщается, что речь идет об элитном подразделении, при этом указанная бригада расширяется активнее других подобных подразделений шведской армии. В публикации сказано, что шведские военные готовятся к противостоянию с Россией в арктическом регионе, а также к поддержке сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих стран.

«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — пишет издание.

Накануне Гитанас Науседа заявил, что Литва планирует подготовить специальное военное подразделение на случай начала конфликта между НАТО и Россией.

Ранее в НАТО раскрыли истинный смысл противостояния с Россией.

Тем временем в ЕС задумались, что стоит выдвинуть одного лидера для противостояния России и США.