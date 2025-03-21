WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике

Сообщается, что речь идет об элитном подразделении, при этом указанная бригада расширяется активнее других подобных подразделений шведской армии. В публикации сказано, что шведские военные готовятся к противостоянию с Россией в арктическом регионе, а также к поддержке сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих стран.