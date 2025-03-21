WSJ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике

Шведские военные проходят подготовку к ведению боевых действий в Арктике. Об этом информирует издание Wall Street Journal.
Сообщается, что речь идет об элитном подразделении, при этом указанная бригада расширяется активнее других подобных подразделений шведской армии. В публикации сказано, что шведские военные готовятся к противостоянию с Россией в арктическом регионе, а также к поддержке сил Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих стран.
«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — пишет издание.
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