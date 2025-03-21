США намерены взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов

Как отмечают два высокопоставленных украинских чиновника, принимавших участие в подготовке соглашения с Вашингтоном по редкоземельным элементам и стратегическим ресурсам, американские власти могли рассматривать ЗАЭС как объект для добычи редких и критически важных минералов, имеющихся на территории Украины.