США намерены взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов

Издание Financial Times предполагает, что интерес администрации Дональда Трампа к Запорожской атомной электростанции может быть обусловлен стремлением США установить над ней контроль.
Как отмечают два высокопоставленных украинских чиновника, принимавших участие в подготовке соглашения с Вашингтоном по редкоземельным элементам и стратегическим ресурсам, американские власти могли рассматривать ЗАЭС как объект для добычи редких и критически важных минералов, имеющихся на территории Украины.
Ожидалось, что соответствующее соглашение будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, однако переговоры завершились безрезультатно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, как и прежде, ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.