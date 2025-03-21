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США намерены взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов

Американские власти могли рассматривать ЗАЭС как объект для добычи редких и критически важных минералов, имеющихся на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Издание Financial Times предполагает, что интерес администрации Дональда Трампа к Запорожской атомной электростанции может быть обусловлен стремлением США установить над ней контроль.

Как отмечают два высокопоставленных украинских чиновника, принимавших участие в подготовке соглашения с Вашингтоном по редкоземельным элементам и стратегическим ресурсам, американские власти могли рассматривать ЗАЭС как объект для добычи редких и критически важных минералов, имеющихся на территории Украины.

Ожидалось, что соответствующее соглашение будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, однако переговоры завершились безрезультатно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме, как и прежде, ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам Украины.