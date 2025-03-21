Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вулин: Сербия никогда не станет членом Евросоюза

В Сербии вынесут на референдум вопрос о том, хотят ли граждане страны стать частью БРИКС или Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза, подчеркивая, что этот вопрос должен обсуждаться всеми политическими партиями и гражданами. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Вулин отметил, что его партия, «Движение социалистов», стремится к тому, чтобы Сербия стала полноправным членом БРИКС, однако решение не может быть принято в одиночку.

Он также сообщил, что президент Сербии Александр Вучич планирует вынести на референдум вопрос о том, хочет ли Сербия стать частью БРИКС или Евросоюза в ближайшие два-три года. Он выразил уверенность в том, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но как ответственный политик он понимает необходимость обсуждения реальных возможностей.

По словам вице-премьера, Сербия уже потратила много лет на попытки вступить в ЕС, и было бы безответственно игнорировать этот вопрос. Вместо этого, по его мнению, стране следует сосредоточиться на изучении возможностей, которые предоставляет БРИКС.

Ранее Вулин сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом имеют потенциал для достижения положительных сдвигов. Однако, по его мнению, не стоит ожидать полного разрешения всех проблемных вопросов в рамках одной телефонной беседы.