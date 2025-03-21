Вулин: Сербия никогда не станет членом Евросоюза

Он также сообщил, что президент Сербии Александр Вучич планирует вынести на референдум вопрос о том, хочет ли Сербия стать частью БРИКС или Евросоюза в ближайшие два-три года. Он выразил уверенность в том, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но как ответственный политик он понимает необходимость обсуждения реальных возможностей.