Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза, подчеркивая, что этот вопрос должен обсуждаться всеми политическими партиями и гражданами. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Вулин отметил, что его партия, «Движение социалистов», стремится к тому, чтобы Сербия стала полноправным членом БРИКС, однако решение не может быть принято в одиночку.
Он также сообщил, что президент Сербии Александр Вучич планирует вынести на референдум вопрос о том, хочет ли Сербия стать частью БРИКС или Евросоюза в ближайшие два-три года. Он выразил уверенность в том, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но как ответственный политик он понимает необходимость обсуждения реальных возможностей.
По словам вице-премьера, Сербия уже потратила много лет на попытки вступить в ЕС, и было бы безответственно игнорировать этот вопрос. Вместо этого, по его мнению, стране следует сосредоточиться на изучении возможностей, которые предоставляет БРИКС.
Ранее Вулин сообщил, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом имеют потенциал для достижения положительных сдвигов. Однако, по его мнению, не стоит ожидать полного разрешения всех проблемных вопросов в рамках одной телефонной беседы.