«Челночная дипломатия»: США хотят устроить России и Украине непрямые переговоры

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?” — пояснил Келлог.
Американская сторона планирует использовать так называемый формат «челночной дипломатии», уточнил спецпосланник. Он уверен, что это поможет сторонам найти точки соприкосновения и добиться прекращения огня, а это станет первым шагом к разрешению украинского конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит большой проблемы в потенциальной встрече представителей Киева и Москвы. Впрочем, добавил он, украинцы будут говорить с российской делегацией «без удовольствия».