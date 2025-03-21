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«Челночная дипломатия»: США хотят устроить России и Украине непрямые переговоры

Вашингтон намерен организовать «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью журналисту Гленну Беку. Такие контакты, по замыслу американской стороны, должны прояснить условия обеих сторон для полного прекращения огня.

Источник: Life.ru

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы, по сути, говорите: “Хорошо, каковы ваши условия?”. Вы поворачиваетесь к другой стороне: “Каковы ваши условия?” — пояснил Келлог.

Американская сторона планирует использовать так называемый формат «челночной дипломатии», уточнил спецпосланник. Он уверен, что это поможет сторонам найти точки соприкосновения и добиться прекращения огня, а это станет первым шагом к разрешению украинского конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит большой проблемы в потенциальной встрече представителей Киева и Москвы. Впрочем, добавил он, украинцы будут говорить с российской делегацией «без удовольствия».