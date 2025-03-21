Макрона назвали «голосистым петухом» после воинственных заявлений в адрес России

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон часто обещает претворить в жизнь такие планы, которые и у французских специалистов ничего, кроме улыбки, не вызывают. Такие громкие заявления необходимы французскому политику, поскольку он хочет, чтобы его считали главным во всём ЕС и «спасителем Европы от России». Это также помогает ему отвлечь население от внутренних проблем. Однако его страна не обладает такими возможностями, которые соответствовали бы его эго.