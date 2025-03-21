Военный лётчик рассказал, почему ПВО Украины часто сбивает свои самолёты

Украинское ПВО часто сбивает союзные самолёты и вертолёты, потому что у них нет единой системы опознавания «свой-чужой». Об этом сообщил в беседе с Инфо24 заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.