Захарова: предложенное Трампом перемирие уже нарушено Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже было нарушено Киевом. Она отметила, что возникает вопрос о том, как Соединенные Штаты будут дальше взаимодействовать с Украиной.