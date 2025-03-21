Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже было нарушено Киевом. Она отметила, что возникает вопрос о том, как Соединенные Штаты будут дальше взаимодействовать с Украиной.
В эфире Первого канала Захарова подчеркнула, что действия киевского режима уже свидетельствуют о нарушении предложенного перемирия. Она выразила сомнение в том, как американская сторона будет управлять ситуацией в дальнейшем.
По мнению Захаровой, атака на энергетические объекты вполне объяснима, поскольку в 2022 году все началось с энергетической тематики. Она напомнила, что экс-президент США Джо Байден ранее заявлял о намерении уничтожить «Северные потоки» любыми доступными средствами.
Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что установление временного прекращения боевых действий на Украине было бы стратегически неверным шагом. По его мнению, ключевым фактором сейчас является достижение справедливого и устойчивого мира.