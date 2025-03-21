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Одесса частично осталась без электричества после взрывов

Сильный пожар произошел в Одессе на юге Украины после серии взрывов.

Источник: Аргументы и факты

После серии взрывов в Одессе произошли перебои с электричеством, из-за чего часть города осталась без света. Об этом сообщило украинское издание «Думская», ссылаясь на сообщения местных жителей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах, отметив, что атака на город продолжается, особенно в его южных районах.

Позже украинское издание Страна.ua также сообщило о проблемах с электроснабжением не только в Одессе, но и в Черноморске. Кроме того, стало известно о крупном пожаре, возникшем в городе после ударов. Точное местоположение возгорания в публикации не уточнялось.

Ранее в украинских Сумах прогремел взрыв.