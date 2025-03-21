Одесса частично осталась без электричества после взрывов

Позже украинское издание Страна.ua также сообщило о проблемах с электроснабжением не только в Одессе, но и в Черноморске. Кроме того, стало известно о крупном пожаре, возникшем в городе после ударов. Точное местоположение возгорания в публикации не уточнялось.