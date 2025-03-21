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Захарова: Киев уже нарушил перемирие, предложенное президентом Трампом

Украинские власти нарушили договорённость о частичном прекращении огня, инициатором которой стал американский лидер Дональд Трамп. Так недавний удар ВСУ по энергообъекту на территории России прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила дипломат в эфире Первого канала.

Также Захарова выразила сомнения в эффективности дальнейших переговоров с Незалежной. Она задалась вопросами, как США планируют контролировать это «обезумевшее террористическое отребье» и смогут ли Штаты обуздать «своё чудовищное создание»?

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Возник пожар, и НПЗ приостановил работу. Дмитрий Песков назвал удар саботажем, так как подобные действия срывают достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорённости.