«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима», — отметила дипломат в эфире Первого канала.
Также Захарова выразила сомнения в эффективности дальнейших переговоров с Незалежной. Она задалась вопросами, как США планируют контролировать это «обезумевшее террористическое отребье» и смогут ли Штаты обуздать «своё чудовищное создание»?
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Возник пожар, и НПЗ приостановил работу. Дмитрий Песков назвал удар саботажем, так как подобные действия срывают достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договорённости.