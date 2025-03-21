Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: сделка с Украиной по редкоземельным металлам скоро будет подписана

Подписание сделки сорвалось в конце февраля.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашение о совместной разработке украинских недр, включая редкоземельные металлы, будет заключено в ближайшее время.

Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

Ранее подписание сделки не состоялось во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце февраля. Переговоры завершились скандалом: Трамп выразил недовольство украинскому президенту, обвинив его в неуважительном отношении, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов. После напряженной перепалки украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.

Между тем стало известно, что США намерены взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов.