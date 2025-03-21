Трамп: сделка с Украиной по редкоземельным металлам скоро будет подписана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что соглашение о совместной разработке украинских недр, включая редкоземельные металлы, будет заключено в ближайшее время.
Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.
Ранее подписание сделки не состоялось во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце февраля. Переговоры завершились скандалом: Трамп выразил недовольство украинскому президенту, обвинив его в неуважительном отношении, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов. После напряженной перепалки украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.
Между тем стало известно, что США намерены взять под контроль ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов.