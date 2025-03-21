Трамп: сделка с Украиной по редкоземельным металлам скоро будет подписана

Ранее подписание сделки не состоялось во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце февраля. Переговоры завершились скандалом: Трамп выразил недовольство украинскому президенту, обвинив его в неуважительном отношении, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным сторонником демократов. После напряженной перепалки украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.