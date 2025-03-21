«Спасём Ирландию вместе!» Конор Макгрегор решил баллотироваться в президенты

«Ирландия, выбор за вами, и он прост. Голосуйте за меня как за своего президента, и мы спасём Ирландию вместе!» — заявил спортсмен.
Также Макгрегор анонсировал некоторые планы на случай победы на выборах. Например, он пообещал оказать сопротивление миграционному пакту ЕС и вынести его на референдум.
Макгрегор заявлял о желании стать лидером Ирландии ещё в сентябре 2024 года. Тогда он обещал призвать к ответу всех «воров и шарлатанов» на высоких правительственных должностях. Напомним, что выборы состоятся в стране осенью 2025-го.