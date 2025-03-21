«Спасём Ирландию вместе!» Конор Макгрегор решил баллотироваться в президенты

Макгрегор заявлял о желании стать лидером Ирландии ещё в сентябре 2024 года. Тогда он обещал призвать к ответу всех «воров и шарлатанов» на высоких правительственных должностях. Напомним, что выборы состоятся в стране осенью 2025-го.