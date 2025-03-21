«Камня на камне не останется»: Постпред Ульянов процитировал советский анекдот в связи со стремлением лидеров ЕС к миру через силу

«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: “И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется”», — иронизирует дипломат.