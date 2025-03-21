«Камня на камне не останется»: Постпред Ульянов процитировал советский анекдот в связи со стремлением лидеров ЕС к миру через силу

Желание ряда лидеров стран ЕС установить «мир через силу» и таким образом урегулировать украинский конфликт напоминает советский анекдот. Об этом написал в Telegram-канале постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: “И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется”», — иронизирует дипломат.
Тем временем Венгрия заблокировала итоговый документ саммита ЕС, поскольку не согласна с принципом Евросоюза по «достижению мира через силу».
Ранее сообщалось, что Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию и сохранит замороженными активы РФ. Такое решение закреплено в итоговом документе саммита ЕС, прошедшего 20 марта 2025 года. Лидеры стран-членов подтвердили готовность усиливать экономические ограничения.
Накануне глава британского МИД Лэнни заявил, что Великобритания и Евросоюз ведут переговоры для ускорения поставок оружия на Украину из-за возможного соглашения о полном прекращении огня.