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КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы

По словам Ким Чен Ына, армия республики будет оснащена «очередным важным оборонительным вооружением».

Источник: ЦТАК

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный пуск для проверки характеристик новейшей зенитно-ракетной системы. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание прошло в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

Серийное производство новой системы уже начато на «соответствующем предприятии оборонпрома». Как отмечает агентство, испытание прошло успешно и подтвердило «превосходство быстрой боевой реактивности», а также «высокую надежность системы».

По словам Ким Чен Ына, армия КНДР будет оснащена «очередным важным оборонительным вооружением». Он поблагодарил создателей новой зенитно-ракетной системы.

На кадрах, опубликованных ЦТАК, показано поражение условной воздушной цели на небольшой высоте над водой.