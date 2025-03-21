КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный пуск для проверки характеристик новейшей зенитно-ракетной системы. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание прошло в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына.
Серийное производство новой системы уже начато на «соответствующем предприятии оборонпрома». Как отмечает агентство, испытание прошло успешно и подтвердило «превосходство быстрой боевой реактивности», а также «высокую надежность системы».
По словам Ким Чен Ына, армия КНДР будет оснащена «очередным важным оборонительным вооружением». Он поблагодарил создателей новой зенитно-ракетной системы.
На кадрах, опубликованных ЦТАК, показано поражение условной воздушной цели на небольшой высоте над водой.