Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале расформирования Министерства образования, которое было создано более 45 лет назад.
Церемония подписания, транслировавшаяся Белым домом, прошла в присутствии губернаторов Техаса и Флориды, а также министра образования Линды Макмэхон и других приглашенных.
По словам президента, несмотря на то что американские школы тратят больше средств на образование, чем любая другая страна, результаты остаются неудовлетворительными. Трамп отметил, что это вызывает серьезные вопросы о качестве обучения в стране.
Ранее сообщалось, что указ о ликвидации министерства образования «передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его».