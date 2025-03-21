Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования США

Трамп заявил, что качество обучения в США вызывает ряд вопросов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале расформирования Министерства образования, которое было создано более 45 лет назад.

Церемония подписания, транслировавшаяся Белым домом, прошла в присутствии губернаторов Техаса и Флориды, а также министра образования Линды Макмэхон и других приглашенных.

По словам президента, несмотря на то что американские школы тратят больше средств на образование, чем любая другая страна, результаты остаются неудовлетворительными. Трамп отметил, что это вызывает серьезные вопросы о качестве обучения в стране.

Ранее сообщалось, что указ о ликвидации министерства образования «передаст часть функций министерства другим ведомствам или полностью упразднит его».