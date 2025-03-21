«Он спутал роли»: Дерзкое поведение Зеленского на саммите ЕС возмутило европейскую державу

«[Владимир Зеленский] спутал роли. Он ведёт себя так, как будто [Украина] находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — напомнил венгерский политик в соцсетях.
Орбан также подчеркнул, что скоро в Венгрии состоится опрос, где жители страны смогут поддержать или опротестовать евроинтеграцию Незалежной. Именно мнение народа станет решающим в определении позиции Будапешта по этому вопросу.
Напомним, что саммит ЕС в Брюсселе завершился без принятия итогового коммюнике. Документ был заблокирован Венгрией.