Фицо: Словакия не будет участвовать в сборе средств для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в инициативе, предложенной главой европейской дипломатии Каей Каллас, по сбору средств на поставку оружия Украине.
Фицо подчеркнул, что Братислава настаивала на добровольном характере участия в этом проекте, угрожая наложить вето в случае принуждения. Он отметил, что Словакия не намерена выделять 250 миллионов евро на вооружение Украины в ущерб собственным внутренним приоритетам.
По его словам, страна воспользуется правом отказаться от участия в этой программе и не направит на эти цели ни одного цента из государственного бюджета.
Заявление премьер-министра было опубликовано в видеообращении на его официальной странице в социальной сети Facebook* после завершения саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее Италия и Франция наложили вето на инициативу Европейского союза о выделении пяти миллиардов евро на закупку боеприпасов для Украины в текущем году.
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