Дальний Восток останется без платных дорог до границы: правительство против

«Проектируемые положения необоснованно ограничивают права граждан на свободное и бесплатное передвижение по автомобильным дорогам общего пользования на всей территории Российской Федерации, гарантированные положениями статьи 37 Федерального закона. При определении платных автомобильных дорог обязательным является обеспечение возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств», — отметили в правительстве РФ.
В настоящее время в ДФО функционирует 12 пунктов пропуска через государственную границу. Подъезд к трем из них осуществляется по дорогам федерального значения, а к девяти — по региональным. В случае введения платы за проезд к границе прогнозируется рост стоимости перевозимых товаров и услуг, что может негативно сказаться на экономике региона. Особенно это касается российско-китайского участка границы, где отсутствие бесплатных альтернатив может вызвать недовольство перевозчиков и снижение объемов импорта из Китая.
Кроме того, принятие подобного закона может привести к увеличению нагрузки на другие пункты пропуска и дороги федерального значения, особенно на российско-монгольском участке границы. Финансово-экономическое обоснование проекта также вызвало вопросы: хотя напрямую затраты федерального бюджета не предусмотрены, субъекты РФ могут потребовать межбюджетные трансферты для строительства и реконструкции дорог. Например, Приморский край уже заявил о необходимости 15,2 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели в 2026—2028 годах.
Правительство также напомнило о национальных целях развития, утвержденных указом президента РФ, согласно которым к 2030 году доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 85%. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние и дороги к пунктам пропуска через границу, в том числе с привлечением федерального финансирования.
Напомним, ранее стало известно о задержании водителя автобуса во Владивостоке. Причина — мужчина начал молиться на остановке.