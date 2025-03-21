Дальний Восток останется без платных дорог до границы: правительство против

В настоящее время в ДФО функционирует 12 пунктов пропуска через государственную границу. Подъезд к трем из них осуществляется по дорогам федерального значения, а к девяти — по региональным. В случае введения платы за проезд к границе прогнозируется рост стоимости перевозимых товаров и услуг, что может негативно сказаться на экономике региона. Особенно это касается российско-китайского участка границы, где отсутствие бесплатных альтернатив может вызвать недовольство перевозчиков и снижение объемов импорта из Китая.