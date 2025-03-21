Зальцман: США должны быть готовы к использованию космоса в военных целях

Он отметил, что космос представляет собой конкурентную среду, в которой могут развернуться боевые действия. Зальцман подчеркнул, что США не должны оказаться в ситуации военного кризиса, когда они не используют свои преимущества в космосе, особенно учитывая, что противники могут применять космические технологии против них.