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Зальцман: США должны быть готовы к использованию космоса в военных целях

Зальцман подчеркнул, что США не должны оказаться в ситуации военного кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, что космос будет использоваться в военных целях.

Он отметил, что космос представляет собой конкурентную среду, в которой могут развернуться боевые действия. Зальцман подчеркнул, что США не должны оказаться в ситуации военного кризиса, когда они не используют свои преимущества в космосе, особенно учитывая, что противники могут применять космические технологии против них.

Выступая на мероприятии, организованном изданием Defense One, Зальцман добавил, что важно осознавать потенциальные угрозы и готовиться к ним, чтобы обеспечить безопасность страны в условиях растущей милитаризации космического пространства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам придется объясняться в случае, если они разместят вооружения в космосе. Она добавила, что РФ будет следить за позицией США по этому вопросу.