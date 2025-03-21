СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине. По сведениям издания, теперь французский президент рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН.
«Макрон поднял тему альтернативы в четверг на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС», — сообщает издание.
По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских «сапог на земле» на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми «коалицией желающих».
Ранее агентство Блумберг передавало, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле».