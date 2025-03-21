СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

По данным издания, британский премьер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских «сапог на земле» на воздушную и морскую поддержку Украины. Как сообщается, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми «коалицией желающих».