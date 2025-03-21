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Орбан счел недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС). По его словам, Зеленский ведет себя так, будто Украина уже является членом ЕС, и поэтому он может позволить себе более резкий тон, хотя он в действительности этого не может.

Источник: AP 2024

«Я бы не сказал, что он сделал это по-дружески», — подчеркнул господин Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

20—21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Среди главных тем обсуждения — ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Вчера, 20 марта, Виктор Орбан единственный не поддержал заявление лидеров ЕС о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также заявил, что Венгрия выступит против ускоренного приема Украины в ЕС. Тем временем Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония призвали ускорить принятие Украины в объединение.