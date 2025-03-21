Орбан счел недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС). По его словам, Зеленский ведет себя так, будто Украина уже является членом ЕС, и поэтому он может позволить себе более резкий тон, хотя он в действительности этого не может.