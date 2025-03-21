«Я бы не сказал, что он сделал это по-дружески», — подчеркнул господин Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).
Орбан счел недружественным выступление Зеленского на саммите ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза (ЕС). По его словам, Зеленский ведет себя так, будто Украина уже является членом ЕС, и поэтому он может позволить себе более резкий тон, хотя он в действительности этого не может.