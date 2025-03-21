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Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от энергоносителей России

Саммит также высказался о необходимости защитить граждан и бизнес от высоких цен на энергию.

Источник: Аргументы и факты

По итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили о необходимости увеличения поставок энергии в страны союза, однако в итоговом документе отсутствует ранее привычный призыв к полному отказу от российских энергоносителей.

В официальных выводах встречи подчеркивается важность обеспечения дополнительных поставок энергии для Европы, особенно в контексте энергетической безопасности всех государств-членов. Также отмечена необходимость защиты граждан и бизнеса от высоких цен на энергоресурсы.

При этом в документе не упоминается цель полного прекращения импорта энергоносителей из России, что до этого регулярно фиксировалось в заявлениях ЕС.

Прежде стало известно, что власти Венгрии нашли способ оплачивать российские энергоносители в условиях санкций США в отношении «Газпромбанка».