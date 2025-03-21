Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления некоторых европейских лидеров о концепции «мира через силу», вспомнив при этом анекдот о «борьбе за мир».
На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе 26 из 27 европейских стран подписали итоговое заявление, в котором подтвердили свою приверженность подходу к разрешению украинского конфликта, основанному на принципе «мира через силу».
В своем Telegram-канале Ульянов отметил, что некоторые европейские лидеры делают воинственные заявления и угрожают рискованными действиями, что, по его мнению, напоминает советский анекдот: «И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».
Ранее депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что поддержка Украины странами Западной Европы в виде военной помощи лишь способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины.