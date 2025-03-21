Французская журналистка рассказала, как Лавров обворожил всех в ООН

«Однажды утром одна из моих подруг рассказала, что где-то в ООН сыграют в футбол. Нам была неинтересна игра, но когда она сказала, что там будет Лавров, мы поняли, что надо идти! Мы были как чирлидирши, мы хлопали! Нас вообще не волновал футбол, мы пришли поболеть за Лаврова! Мы кричали “вперед, Сергей!” — вспоминает журналистка.