КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

Северная Корея провела испытания новой модели противовоздушной ракеты, сообщает радиостанция Голос Кореи.
По имеющимся данным, запуск состоялся 20 марта под руководством Главного управления ракетостроения КНДР и был направлен на проверку боевых характеристик новой оружейной системы. Производством данной ракеты занимается предприятие военной промышленности, которое уже приступило к ее выпуску.
За испытаниями наблюдали лидер страны Ким Чен Ын и высокопоставленные представители военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.