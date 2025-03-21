КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

По имеющимся данным, запуск состоялся 20 марта под руководством Главного управления ракетостроения КНДР и был направлен на проверку боевых характеристик новой оружейной системы. Производством данной ракеты занимается предприятие военной промышленности, которое уже приступило к ее выпуску.