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КНДР произвела испытания ракеты ПВО новой модели

Испытания посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея провела испытания новой модели противовоздушной ракеты, сообщает радиостанция Голос Кореи.

По имеющимся данным, запуск состоялся 20 марта под руководством Главного управления ракетостроения КНДР и был направлен на проверку боевых характеристик новой оружейной системы. Производством данной ракеты занимается предприятие военной промышленности, которое уже приступило к ее выпуску.

За испытаниями наблюдали лидер страны Ким Чен Ын и высокопоставленные представители военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.