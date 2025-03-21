Политик Чегринец: слова Зеленского о Крыме являются весенним обострением

Чегринец отметил, что изменения, произошедшие в Крыму после его вхождения в состав России, несравнимы с периодом, когда полуостров находился в составе Украины. Он подчеркнул, что инфраструктура значительно улучшилась, а туристический поток увеличился более чем в три раза, что подтверждается многочисленными фото- и видеоматериалами с переполненными пляжами в летний сезон.