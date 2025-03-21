Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что полуостров якобы «умирает» без Украины, сравнив его с сезонным обострением.
Ранее украинский лидер на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре утверждал, что Крым якобы лишен туризма и экономической стабильности, поскольку вся логистика была связана с Украиной. Зеленский также заявил, что на полуострове якобы нет зарплат, а его природа приходит в упадок.
Чегринец отметил, что изменения, произошедшие в Крыму после его вхождения в состав России, несравнимы с периодом, когда полуостров находился в составе Украины. Он подчеркнул, что инфраструктура значительно улучшилась, а туристический поток увеличился более чем в три раза, что подтверждается многочисленными фото- и видеоматериалами с переполненными пляжами в летний сезон.
По его мнению, подобные высказывания Зеленского рассчитаны на аудиторию, склонную к русофобским настроениям, и не соответствуют реальному положению дел. Чегринец добавил, что любой человек, обладающий критическим мышлением, может проверить эту информацию и убедиться в ее несостоятельности.