Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал европейских лидеров за их подход к украинскому конфликту, который они описывают как «мир через силу». Он сравнил этот подход с советским анекдотом, который иронизирует о бесполезности агрессивных действий для достижения мира.