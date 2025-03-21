Постпред раскритиковал политику ЕС.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал европейских лидеров за их подход к украинскому конфликту, который они описывают как «мир через силу». Он сравнил этот подход с советским анекдотом, который иронизирует о бесполезности агрессивных действий для достижения мира.
«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: “И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется”, — написал Ульянов в своем telegram-канале.
На недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 стран ЕС поддержали идею продолжения подхода «мир через силу» в отношении украинского конфликта. Также сообщается о попытках некоторых европейских стран, включая Великобританию и Францию, создать «коалицию желающих», направленную на размещение миротворцев на Украине и предоставление Киеву гарантий безопасности.