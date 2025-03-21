В Челябинской области создадут спецотряд саперов «ледяного» назначения

Это заявление губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал во время выездного заседания оперативного штаба по борьбе с паводком и ликвидации его последствий в Аше, ряд территорий которых оказались в зоне затопления. Глава региона также предупредил, что в ближайшее время есть риск второй волны паводка, в Уральских горах еще остается снег, его бурное таяние способно доставить южноуральцам новую порцию неприятностей.