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В Челябинской области создадут спецотряд саперов «ледяного» назначения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил создать отряд саперов, в задачи которого будет входить быстрое реагирование на ситуации, где необходим подрыв льда.

Источник: пресс-служба губернатора Челябинской области

Отряд будет создан на базе поисково-спасательной службы южноуральского региона. Появится новая структура уже в этом году. Спецсаперам вменяется оперативно нивелировать ситуации во время весеннего половодья, которые способны приводить к затоплению территорий. Им предстоит оперативно выезжать на участки рек, где возникает угроза ледяного затора и подрывать лёд.

Это заявление губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал во время выездного заседания оперативного штаба по борьбе с паводком и ликвидации его последствий в Аше, ряд территорий которых оказались в зоне затопления. Глава региона также предупредил, что в ближайшее время есть риск второй волны паводка, в Уральских горах еще остается снег, его бурное таяние способно доставить южноуральцам новую порцию неприятностей.