В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

По итогам саммита в Брюсселе главы государств и правительств Европейского Союза договорились о необходимости ускорения работы по повышению обороноспособности в течение ближайших пяти лет, как указано в итоговом документе встречи.
«Евросовет призывает ускорить работу по всем направлениям, чтобы значительно повысить обороноспособность Европы в течение следующих пяти лет», — говорится в заявлении.
Кроме того, Евросовет поручил соответствующим министрам оперативно продолжить работу над недавними инициативами Еврокомиссии в области обороны и незамедлительно приступить к реализации мер, определенных на саммите 6 марта, а также разработать варианты финансирования оборонных расходов.
Лидеры стран ЕС также выразили намерение усилить контроль на внешних границах.
Ранее сообщалось, что объем помощи Киеву со стороны Евросоюза, который планируется утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился в 8 раз. Кроме того, в документе появились слова о том, что это — «добровольный проект».