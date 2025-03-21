В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

Ранее сообщалось, что объем помощи Киеву со стороны Евросоюза, который планируется утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился в 8 раз. Кроме того, в документе появились слова о том, что это — «добровольный проект».