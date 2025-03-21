Евросоюз поручил ускорить принятие законов для выдворения нелегалов

По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС поручили ускорить процесс принятия законов, направленных на депортацию нелегальных мигрантов из Евросоюза.
Эта инициатива отражена в официальном итоговом документе встречи.
В опубликованных выводах Европейский совет подчеркнул необходимость приоритетного рассмотрения вопросов, связанных с миграцией, и призвал законодателей активизировать работу в этом направлении. Особое внимание уделяется недавнему предложению Еврокомиссии, касающемуся механизмов выдворения, которое предлагается рассмотреть в кратчайшие сроки.
Ранее по итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили о необходимости увеличения поставок энергии в страны союза, однако в итоговом документе отсутствует ранее привычный призыв к полному отказу от российских энергоносителей.