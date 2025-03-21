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Евросоюз поручил ускорить принятие законов для выдворения нелегалов

Европейский совет призывает законодателей в приоритетном порядке добиться прогресса по миграционным вопросам.

Источник: Аргументы и факты

По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС поручили ускорить процесс принятия законов, направленных на депортацию нелегальных мигрантов из Евросоюза.

Эта инициатива отражена в официальном итоговом документе встречи.

В опубликованных выводах Европейский совет подчеркнул необходимость приоритетного рассмотрения вопросов, связанных с миграцией, и призвал законодателей активизировать работу в этом направлении. Особое внимание уделяется недавнему предложению Еврокомиссии, касающемуся механизмов выдворения, которое предлагается рассмотреть в кратчайшие сроки.

Ранее по итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили о необходимости увеличения поставок энергии в страны союза, однако в итоговом документе отсутствует ранее привычный призыв к полному отказу от российских энергоносителей.