Мужчина размахивал бензопилой перед пенсионерами, а остановить не мог даже шокер: он хотел повидаться с женой

В США мужчина ворвался в дом престарелых и стал размахивать бензопилой, поскольку хотел «повидаться с женой». Полиции пришлось его застрелить. Об этом пишет TMZ.
Как отмечает издание, инцидент произошел в Иллинойсе. Там мужчина ворвался в дом престарелых River Glen of St. Charles и стал размахивать выключенной бензопилой. На место оперативно приехала полиция. Начался конфликт мужчины и правоохранительных органов.
Офицер полиции неоднократно просил мужчину бросить бензопилу на пол, однако тот не соглашался. Он кричал, что хочет «повидать жену», и пытался завести инструмент. Сделать это ему удалось, из-за чего полиция ударила его шокером.
Однако мужчину подобное не остановило. Он вскочил и бросился на полицейского, ударив его кулаком. А затем попытался убежать. Во время самообороны офицер открыл огонь.
После смерти мужчины в его крови были обнаружены определенные вещества. В том числе те, которые используются для лечения шизофрении. Полицейский, в свою очередь, уже оправдан.
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