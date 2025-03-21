Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам

Протесты в поддержку Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле, где лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно обращался к полиции с просьбой не применять перцовые баллончики против демонстрантов. Во время акций участники несколько раз вызывали скорую помощь, в то время как администрация президента Турции опровергла сообщения о применении резиновых пуль полицией.