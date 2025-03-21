Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не поддаваться провокациям и назвал призывы выходить на улицы безответственными.
Протесты в поддержку Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле, где лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно обращался к полиции с просьбой не применять перцовые баллончики против демонстрантов. Во время акций участники несколько раз вызывали скорую помощь, в то время как администрация президента Турции опровергла сообщения о применении резиновых пуль полицией.
«Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны», — написал Ерликая в социальной сети Х*.
Ранее на фоне массовых протестов в Турции Генконсульство РФ в Стамбуле призвало российских граждан проявить осторожность.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.