Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Турции призвал протестующих не поддаваться провокаторам

Министр назвал призывы выходить на улицы безответственными.

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не поддаваться провокациям и назвал призывы выходить на улицы безответственными.

Протесты в поддержку Имамоглу прошли в четверг в Анкаре и Стамбуле, где лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно обращался к полиции с просьбой не применять перцовые баллончики против демонстрантов. Во время акций участники несколько раз вызывали скорую помощь, в то время как администрация президента Турции опровергла сообщения о применении резиновых пуль полицией.

«Я обращаюсь к демонстрантам: не поддавайтесь на уловки провокаторов! Наши полицейские несут круглосуточную службу по обеспечению стабильности и безопасности нашей любимой страны», — написал Ерликая в социальной сети Х*.

Ранее на фоне массовых протестов в Турции Генконсульство РФ в Стамбуле призвало российских граждан проявить осторожность.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.