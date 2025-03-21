Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВДВ в Курской области активно используют квадроциклы

КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ на передовой в Курской области для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава активно применяют квадроциклы, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащими ВДВ, выполняющими задачи в курском приграничье, активно применяются квадроциклы. Эти транспортные средства, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения», — сказали там.

Квадроциклы, как пояснили в ведомстве, используются в качестве многоцелевого легкого скоростного транспорта, который позволяет решать различные задачи. Среди них — снабжение, доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам непосредственно на передний край. Также с помощью такого транспорта осуществляется оперативная доставка и высадка десанта, эвакуация раненых из зоны боевых действий.

Основное преимущество мототранспорта — высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела. Для подразделений ВДВ также важны малые габариты. Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу.

В некоторых ситуациях скорость и маневренность становятся своего рода защитой. Бойцы на квадроциклах имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела, либо уклониться от FPV-беспилотника.