Бойцы ВДВ в Курской области активно используют квадроциклы

«Военнослужащими ВДВ, выполняющими задачи в курском приграничье, активно применяются квадроциклы. Эти транспортные средства, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения», — сказали там.
Квадроциклы, как пояснили в ведомстве, используются в качестве многоцелевого легкого скоростного транспорта, который позволяет решать различные задачи. Среди них — снабжение, доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам непосредственно на передний край. Также с помощью такого транспорта осуществляется оперативная доставка и высадка десанта, эвакуация раненых из зоны боевых действий.
Основное преимущество мототранспорта — высокая скорость и маневренность как на шоссе, так и по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела. Для подразделений ВДВ также важны малые габариты. Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу.
В некоторых ситуациях скорость и маневренность становятся своего рода защитой. Бойцы на квадроциклах имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела, либо уклониться от FPV-беспилотника.