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Северная Корея успешно испытала новую зенитно-ракетную систему

Испытательные пуски новейшей зенитно-ракетной системы состоялись в КНДР 20 марта. Тестирование было проведено Главным управлением ракетостроения республики для оценки боевых характеристик комплекса, который теперь поступает в серийное производство.

Источник: Life.ru

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники. В ходе испытаний была подтверждена высокая скорость реакции и надёжность системы в реальных боевых условиях.

Руководитель страны отметил важность данного события для укрепления обороноспособности страны. Он выразил благодарность разработчикам системы и рабочим предприятия, которые приняли участие в создании нового вооружения.

А в Запорожской области недавно испытали высокоскоростной дрон-перехватчик. Беспилотник смог разогнаться до внушительных 318 километров в час.