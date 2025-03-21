Северная Корея успешно испытала новую зенитно-ракетную систему

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники. В ходе испытаний была подтверждена высокая скорость реакции и надёжность системы в реальных боевых условиях.
Руководитель страны отметил важность данного события для укрепления обороноспособности страны. Он выразил благодарность разработчикам системы и рабочим предприятия, которые приняли участие в создании нового вооружения.
А в Запорожской области недавно испытали высокоскоростной дрон-перехватчик. Беспилотник смог разогнаться до внушительных 318 километров в час.