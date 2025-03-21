Макрон заявил, что саммит коалиции по Украине состоится 27 марта в Париже

Ранее агентство Bloomberg сообщало о попытках президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера привлечь 37 стран к формированию этой группы. Предполагается, что участники коалиции будут готовы разместить миротворческие силы на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности.