Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с руководителями КНДР

Ранее, 16 марта, северокорейский министр иностранных дел Чхве Сон Хи встретилась с российской делегацией, возглавляемой заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), стороны провели дружеские переговоры. В обсуждении также приняли участие сотрудники северокорейского внешнеполитического ведомства и посол России в КНДР.