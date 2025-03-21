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Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с руководителями КНДР

В ходе визита запланированы его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и представителями высшего руководства страны.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в столицу Северной Кореи, сообщает РИА Новости.

В ходе визита запланированы его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и представителями высшего руководства страны.

Ранее, 16 марта, северокорейский министр иностранных дел Чхве Сон Хи встретилась с российской делегацией, возглавляемой заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), стороны провели дружеские переговоры. В обсуждении также приняли участие сотрудники северокорейского внешнеполитического ведомства и посол России в КНДР.