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Журналист Херш сообщил о планах Трампа превратить Крым в крупный международный курорт

Президент США Дональд Трамп хочет в сотрудничестве с российским руководством сделать Крым международным курортом. Об этом 20 марта заявил американский журналист Сеймур Херш.

Источник: РИА "Новости"

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом России Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал он на платформе Substack.

По словам Херша, Донбасс тоже может стать частью этого плана.

13 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристский код центра города комплексно обустроят в Саках до конца текущего, 2025 года. На эти цели потратят 180 млн рублей.