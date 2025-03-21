«Налицо весеннее обострение»: В Крыму нашли объяснение бредням Зеленского о «гибели» полуострова

«Налицо явное весеннее обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идёт с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период», — отметил он в беседе с РИА «Новости».