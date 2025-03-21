«Налицо явное весеннее обострение у Зеленского. То, каким Крым стал в составе России и как преобразился инфраструктурно, даже в сравнение не идёт с тем, каким он был заброшенным и забытым в украинский период», — отметил он в беседе с РИА «Новости».
Также Чегринец выразил мнение, что подобные заявления экс-комика направлены на «людей с синдромом прибалта, готовых верить в русофобскую чушь». По его словам, любой в здравом уме без труда проверит информацию и поймёт, что утверждения главы киевского режима не имеют под собой оснований.
Напомним, что Зеленский решил проявить «заботу» о российском регионе на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Впрочем, Минэкономразвития РФ оперативно опровергло ложь политика.