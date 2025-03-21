Трамп хочет превратить Крым в международный курорт: у него есть планы и на Донбасс

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — пишет Херш в своей колонке на Substack, добавив, что подобное «может произойти с Донбассом».