Соединенные Штаты могут направить усилия на разработку совместного с Россией проекта превращения Крыма в крупный международный курорт. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.
Херш утверждает, что подобные планы вынашивает президент США Дональд Трамп.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — пишет Херш в своей колонке на Substack, добавив, что подобное «может произойти с Донбассом».
Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии, он известен громкими журналистскими расследованиями. В частности, Херш занимался расследованием теракта на «Северных потоках».
Напомним, США рассматривают признание Крыма российским в рамках сделки по Украине.
Накануне Зеленский, прилетев в Норвегию на переговоры с премьер-министром, заявил, что в Крыму якобы все «умирает без украинцев».
После этого в Министерстве экономического развития Российской Федерации, комментируя заявление Зеленского о якобы отсутствии туристических потоков в Крыму проинформировали, что республика является одним из самых популярных туристических направлений в России.